La magnifica notte di San Lorenzo in Puglia tra musica arte e tradizioni. Ecco cosa fare

Notte di San Lorenzo in Puglia all'insegna della musica e della scoperta del territorio fra arte e tradizioni. Tanti gli appuntamenti per la notte più attesa dell'anno, mentre si spera di poter vedere una stella cadente e perché no, esprimere un desiderio. Se non sapete cosa fare, ecco tutti gli eventi della serata.

Lecce

Doppio concerto, il 10 agosto e l'11 agosto, con il cantautore romano Antonello Venditti che porta a Lecce, in piazza Libertini per l’Oversound Music Festival, il suo “Unplugged special 2021”, una serie di concerti con il quale Venditti, tra parole e musica, ripercorre le principali tappe del suo percorso artistico e le canzoni che ha prodotto, molte delle quali sono entrate a pieno diritto nella storia socioculturale italiana. Infoline: 3297761511. Inizio concerto: 21.

Corigliano d'Otranto (Lecce)

Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto ospita la quarta edizione della rassegna le notti di perseo con il concerto dei Radiodervish sul palco con “In prima luce” e “Cuore meridiano”. Alle 21.30 Nabil Bey (voce, chitarra, bouzouki, percussioni) e Michele Lobaccaro (basso elettrico, contrabbasso elettrico, chitarre, cori), affiancati da Alessandro Pipino (tastiere, fisarmonica, clavietta, cori) e Pippo Ark D’Ambrosio (batteria e percussioni) proporranno, innestandoli nel proprio repertorio, alcuni brani degli Al Darawish, la loro prima formazione che ha prodotto due album. Prima dei live (dalle 20:30) sarà possibile prenotare un tavolo per il pre-concerto per degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure e i vini delle Cantine Duca Guarini di Scorrano. Inizio concerti ore 21:30. Ingresso riservato ai soci 15 euro. Posti limitati e distanziati con prenotazione consigliata lumbroia@massimodonno.it – 3381200398.

Vernole (Lecce)

Martedì 10 agosto nella Riserva naturale dello Stato Oasi WWF Le Cesine di Vernole (ore 21 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria - 3892105991 - teatro@astragali.org) andrà in scena “Medea, Desír”, ultima produzione di Astàgali Teatro, per la regia di Fabio Tolledi con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Samuele Zecca. Lo spettacolo, che prosegue la riflessione avviata dalla compangia salentina sulla figura di Medea e sulle sue numerose interpretazioni.

Corigliano d'Otranto (Lecce)

Martedì 10 agosto al Castello Volante di Corigliano d’Otranto secondo appuntamento con “Trip”, l’altarino juke box ideato da Tonio De Nitto per Factory Compagnia Transadriatica. Alle 19:30 e 21:30, Angela De Gaetano e Fabio Tinella accenderanno l’altarino con le storie di “Trip al mare”, un vero e proprio tuffo nel passato e una nuotata nel presente.

Ostuni (Brindisi)

Questa sera, a partire dalle 21 a La Luna nel Pozzo in contrada Foragno ad Ostuni, per la rassegna Festival Estivo “La cura” va in scena lo spettacolo dal titolo: L’Ago nel buio: Visioni di Helen Keller”. L’AudioTeatro prevede una presentazione dal vivo, dove gli auditori sono comodamente seduti e vengono accuditi dagli “osti/angeli custodi”. In questo modo il pubblico gode non solo dello spettacolo, ma anche di un’esperienza di profonda connessione col mondo sensoriale. Per ricevere ulteriori informazioni o per prenotare un posto basta telefonare al numero: 0831.330353 – 331.5881790.

Bari

Una visita guidata alla scoperta di Bari Vecchia con partenza, prevista alle ore 19:00, da piazza Cattedrale, organizzata dal circolo Acli Dalfino, da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e archeologico e nel recupero delle antiche tradizioni baresi. Un modo originale e interessante per permettere, ancora una volta, di assaporare le bellezze nostrane dimenticate. I visitatori potranno inoltrarsi tra i luoghi suggestivi e poco conosciuti del borgo antico di Bari, intrisi di leggende misteriose tramandate nei secoli, come la “Corte De La Masciare”, dove aleggia la magia delle fattucchiere, “Menze a gerdonie u mistere du garabenire senza cape” e “Cape du turchie”. Durante la passeggiata sarà spiegata, sul Belvedere della Muraglia, l’antica tradizione popolare dello sloggio (“a scasà u 10 d’Aguste”) con la benedizione delle stelle di San Lorenzo. Per concludere la serata e il tour avvincente, degustazione di anguria fresca nel “sottano de Comar Iannine”. Per prenotazioni chiamare il Circolo Acli Dalfino al 080 521 03 55.

Locorotondo (Bari)

Kokoroko a Locorotondo questa sera per il Locus Festiva. Si tratta dell’ultimo appuntamento della band inglese, famosa nell’ambito del jazz britannico.

Castellaneta Marina (Taranto)

Fa tappa a Castellaneta Marina, alla spiaggia libera del Lungomare Eroi del Mare, la nona edizione “estiva” del Radio Dee Jay “Vertical Summer Tour”, l’evento estivo itinerante più celebre d’Italia. Si parte la mattina (orario 10-13), in un contesto più “familiare” e tranquillo, con risveglio muscolare, yoga, acquagym e tante altre attività sul palco centrale come balli di gruppo e giochi con premi messi a disposizione dai partner. Nel pomeriggio (orario 15-19) l’Iliad Vertical Village (sponsor è l’operatore mobile) si trasforma in una cittadella dello sport mantenendo comunque attività e attrazioni adatte a tutte le età. Non mancheranno i dj set d di Radio Deejay, con Chicco Giuliani.

Martina Franca (Taranto)

Un viaggio, per musica e parole, tra le più belle colonne sonore della storia del cinema. E’ la suggestiva proposta del CineMusic Festival (info e prenotazioni: 389.6926684 – 380.682.95.51), evento giunto alla sua seconda edizione, in scena martedì 10 agosto, e in replica mercoledì 11, nell’atrio dell’Ateneo Bruni di Martina Franca.

Talsano (Taranto)

Il festival itinerante “La Notte della Taranta” sbarca a Taranto. Continua il viaggio musicale che racconta la storia di una terra, il Salento ricco di tradizioni e il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, l'itinerante lascia il cuore della Grecìa Salentina e fa tappa nella città dei due mari, nell’ area mercatale di Talsano. Alle 19 laboratorio di danza. Alle 21 il live de I Mandatari e alle 22 il concerto dell’Orchestra Popolare.