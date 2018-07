© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno le giudica parole offensive, altri ci scherzano sopra. C'è addirittura chi non ci crede: «è un fake», dice. Fatto sta che il video della Pausini, vero o falso che sia, che canta "Beyoncé mi fai una pippa, però lei ha il ventilatore e io no", sta facendo impazzire la rete, dividendo il web tra i sostenitori della Laura "nazionale" e i fan della bella cantante statunitense.Tutto sarebbe nato dopo la richiesta di Beyoncé per l'utilizzo del Colosseo per girare un videoclip. Invito rifiutato dal Mibact in quanto l’Anfiteatro Flavio, nelle date chieste dalla popstar, era già occupato da Alberto Angela.Questione chiusa? Tutt’altro. Se nei prossimi mesi le due parti saranno in grado di arrivare a un accordo la cosa potrebbe andare in porto.Ma proprio la Pausini, punzecchiata poco prima del suo concerto evento al Circo Massimo, si è lasciata scappare: «Cos’altro potrei volere? Prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l’età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco. L’hanno già negato a Beyoncé? Meglio, prima gli italiani. Però solo nella musica, sia chiaro».Poi lo spettacolo e alcuni video finiti in rete girati dai fan da varie angolazioni del Circo Massimo, che riprendono la Pausini sul palco che canta: "Beyoncé mi fai una pippa....".Il management della Pausini ha però fatto sapere che non solo Laura e Beyoné sono in buoni rapporti, tanto che Laura ha voluto fare una battuta sull’amica compagna di Jay-Z sull’uso del ventilatore nell’ultimo OTR 2018 tour. Un secondo episodio, completamente slegato dal primo riguarda invece un breve saluto che l’artista italiana più famosa del mondo ha volto portare ai media internazionali intervenuti al Circo Massimo per seguire l’anteprima mondiale del Wold Tour. In risposta ad una domanda su prossimi sogni, per altro riportata da tutti con grande chiarezza, la Pausini ha confermato di “Volersi fare il Colosseo”. E quando qualcuno le ha fatto notare che Beyoncé lo aveva da poco chiesto per un suo video e che le era stato negato per via di un precedente impegno dell’Anfiteatro Flavio con il nostro Alberto Angela, ha risposto ridendo “Beh prima gli italiani, solo in questo caso eh... non è certo una battuta politica”.