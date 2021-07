Lecce, la grande musica in piazza: ci sono anche Sangiovanni e Aiello

La grande musica torna a Lecce, in piazza Libertini. E c'è grande attesa per gli artisti più amati del momento. L'Oversound Music Festival porterà a Lecce Sangiovanni, cantante nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e per Aiello che ha appena annunciato la sua tappa Lecce.

Sangiovanni

Sono state annunciate le date del tour estivo di Sangiovanni, da Lecce a Taormina nei mesi di agosto e di settembre. La prima tappa estiva di Sangiovanni è quella attesa il 23 agosto a Lecce per Oversound Music Festival; il 26 agosto sarà in Piazza Grande a Palmanova (Udine). Il 30 agosto, Sangiovanni sarà in concerto a Lugano, in Piazza Manzoni.

I biglietti per il tour estivo di Sangiovanni sono già disponibili in prevendita su TicketOne. I posti sono tutti numerati.

I costi:

Poltronissima Gold: 57,50 euro

Poltronissima: 46,00 euro

Poltrona: 34,50 euro

Aiello

Dopo l'uscita del suo ultimo singolo “Fino all'alba (ti sento)”, pubblicato il 25 giugno, annuncia una nuova data a Lecce di “Aiello live – Meridionale Tour”, prodotto da Vivo Concerti. L'artista si esibirà venerdì 10 settembre a Lecce, in Piazza Libertini in occasione dell’Oversound Music Festival.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate.

I costi:

Primo settore: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Secondo settore: € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Gli altri nomi

Piazza Libertini, è pronta ad ospitare il ritorno dei grandi concerti con protagonisti i pezzi da 90 della musica leggera italiana. Da Francesco De Gregori ad Antonello Venditti, da Carl Brave (notissimo producer e dj italiano) a Colapesce e Dimartino e tanti altri ospiti che saranno annunciati domani (8 luglio), nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 all'Open Space di Palazzo Carafa, dagli organizzatori dell’“ Oversound festival”, format tutto salentino ideato ed organizzato da M&P Company del leccese Salvatore Pagano in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lecce. Venerdì 13 agosto in Piazza Libertini a Lecce, nell’ambito dell’ Oversound Festival, ci sarà anche Mahmood, mentre al sera prima, il 12 agosto, si esibità Franco126. Ci saranno anche Mario Biondi e la PFM nell’ Oversound Musica Festival a Lecce: i due concerti si svolgeranno rispettivamente il 5 e il 17 agosto in piazza Libertini, per un pubblico di massimo 1.000 persone.

Dal 18 luglio al 21 agosto quindi, in Puglia ed a Lecce in particolare, ma anche in altre regioni d’Italia, si svolgerà l’ Oversound Music Festival, un progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, format live capace di ospitare numerosi appuntamenti e che mira a diventare un punto di riferimento per la cultura, l’intrattenimento ed il turismo della penisola.