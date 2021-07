Lecce, Flashback e lo Zoo di 105 al Palasummer: l'appuntamento è per stasera

Alle 21 di questa sera, 24 luglio, il Palasummer di Piazza Palio a Lecce aprirà le porte gratuitamente per l'appuntamento “A spasso nel tempo, il sabato notte di Flashback e dello Zoo di 105”. Oltre tre ore di spettacolo, dedicato alla musica più bella di sempre, prodotto dall’agenzia Bestproduction per la regia di Salvatore Mauro. Lo show consiste in un vero viaggio a spasso nel tempo, a ritmo di musica, dagli anni ’80 ai giorni nostri, grazie a un cast completo di cantanti, ballerini, musicisti, dj e performer. A presentare la serata, accanto ad Alessia Cuppone, ci sarà Marco Guacci (entrambi voci di RadioNorba) mentre le esibizioni canore dal vivo saranno affidate a LaNik insieme a Elena Micol. Nel cast anche il tastierista Davide Donadei, il corpo di ballo della The Best Academy, Arianna Capone con le sue evoluzioni aeree, Elena Costa e i suoi mimo, Michele D’Elia alla consolle.

Un tributo alla musica italiana e internazionale più bella di sempre, un omaggio ai suoi rappresentanti illustri: il pubblico sarà il vero protagonista, tra emozioni, videoshow live, ricordi e divertimento con i dj più irriverenti d’Europa, direttamente da Lo Zoo di 105. Un trio d’eccezione sarà presente sul palco di piazza Palio: il “regista” Pippo Palmieri, insieme a Fabio Alisei e Wender, due voci storiche del programma comico radiofonico più pazzo e istrionico, che per una notte si ripeterà sul palco del Palasummer. Si parte alle 21.