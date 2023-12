Grande Fratello, pagelle: Mirko, caduta di stile (3), Rosanna chi? (4), Sara che disagio (2), Max e la “sindrome di Luzzi” (3), Fiorda regina (9)

Grande Fratello rischia tutto. Dacché il nuovo format era partito con l'intenzione di lasciare fuori dalla porta rossa ogni dinamica che richiamasse al trash delle scorse edizioni, ora fa retromarcia. E cerca di ripartire con i personaggi del reality piu' trash, ma anche piu' seguito, in casa Mediaset: Temptation Island. Ma qualcosa non funziona. Cosa? I personaggi in questione. Mirko, Greta e Perla. Era tutto in mano a loro (e sul fatto che Canale 5 puntasse su di loro dobbiamo farci una domanda), ma non ce la fanno. Sono privi di vitalità come lo sarebbe un lanciatore di coriandoli dopo una sessione di crossfit. Non convinto, Signorini ieri ripropone un faccia a faccia tra loro tre, il risultato? La noia. Vediamo dunque le pagelle della puntata andata in onda ieri sera.

Mirko, caduta di stile

I completi di Brunetti sono sempre impeccabili, la sua personalità invece pecca e come (come i mocassini senza calzini, che orrore). Entra al Grande Fratello certo di uscirne come un sex symbol, così mette in scena tutte le movenze che ha letto sul “decalogo del Macho”: alza il sopracciglio, si morde il labbro e lancia sguardi ammiccanti alle sue due ex fidanzate. Ma il pubblico non ci casca e lo butta fuori dalla casa per la sua indecisione, Perla e Greta intanto restano dentro e giocano. Ieri poi Mirko tocca l'apice, del no sense. Dopo l'eliminazione a sorpresa della scorsa settimana, prova a ripulirsi l'immagine, raccontando di non essere lui "il cattivo" della situazione (non che lo sia, come non lo sono le altre). Tira fuori le immagini (hot) di Perla a Temptation Island e il disagio dell'ex fidanzata è tangibile. Caduta di stile.

Rosanna Fratello al veleno 4

Era entrata in punta di piedi ora pesa quanto un macigno.

Sara Ricci, che disagio 2

Si definisce «evanescente e snob», a noi pare solo una vipera. Dal suo racconto Signorini l'avrebbe rapita da una tournèe fortunatissima perché la voleva ardentemente nella casa, lui smentisce («ti mancava solo una data») e noi crediamo a lui. Non trova il senso del suo stare là dentro perché si sente troppo superiore. «Io ho un lavoro, un curriculum, una vita...». Sara per noi puoi tornare da dove sei venuta e non stavi certo a Hollywood. Che disagio 2

Massimiliano affetto dalla sindrome di Luzzi 3

Speravamo che l'ingresso di Monia distogliesse Varrese da Beatrice Luzzi e invece no. Signorini le sta tentando tutte per far tornare Massimiliano al suo ruolo che gli è riuscito meglio: il Carramba Boys, ma non ci sta riuscendo. Neanche la bellissima assistente di volo riesce a far si che l'attore anziché pensare a come oscurare la collega si concentri su altro e torni a mettersi magistralmente il suo kajal con una tecnica di cui tutte siamo invidiose. Varrese è geloso della visibilità che ha la Luzzi e lo riconferma ogni puntata. Ha la "sindrome di Luzzi", ormai ne siamo certi. Ieri addirittura non sapendo che dire ha paventato un inquinamento del regolamento del Gf da parte del figlio (15enne) di Beatrice. 3

Vittorio finalmente in gioco

Se finora lo avevamo considerato un abat jour che accendeva la sua luce fioca solo per inserirsi nelle dinamiche altrui, Vittorio è finalmente entrato nel gioco. La sua personalità dall'arrivo di Federico comincia a uscir fuori e noi ne siamo felici. E' educato, bello e ora sappiamo anche simpatico. Bene così

Fiordaliso, signora rock 9

Lei è una vera perla rara e rock all'interno della casa. «Quando sono entrata qua dentro mi sono dimenticata di avere una carriera. Sono una concorrente come gli altri». Chapeau all'umiltà di Fiorda che con due parole rimette a posto la spocchia di Rosanna Fratello, che non si sa chi si crede di essere. La zia rock non cade in nessuna provocazione perché lei sa di essere tanto e non ha bisogno di dirlo. 9