Grande Fratello sempre più trash: lasciano in un solo giorno altri due sponsor

Lascia anche Santa Croce. La società Santa Croce, che produce l'omonimo marchio di acqua minerale, ha interrotto la sponsorizzazione del Grande Fratello 2018, «prendendo le distanze - recita una nota - dissociandosi nella maniera più assoluta, condannando fortemente i gravissimi episodi di bullismo e mancanza di rispetto verso le donne verificatisi nel corso dell'edizione 2018». Lo comunica la società dell'imprenditore molisano Camillo Colella. Il sodalizio è ex concessionario della sorgente Sant'Antonio Sponga di Canistro (L'Aquila), dove ha uno stabilimento di proprietà. Attualmente l'acqua viene prodotta in Molise e a Canistro, nella più piccola sorgente Fiuggino. Già sponsor del Grande Fratello edizione 'vip' 2017, Santa Croce nel calcio è oggi sponsor di Fiorentina e Lazio in serie A e del Parma in serie B.

Due grandi sponsor in un solo giorno lasciano il Grande Fratello e la produzione ora è nei guai. Mancato rispetto delle donne, violenza, bullismo. Sono queste le ragioni per le quali il Consorzio Sun (Supermercati Uniti Nazionali) ha deciso di revocare la sponsorizzazione al. «La decisione - si legge in un nota - è stata adottata a seguito dei gravissimi fatti accaduti nel corso della trasmissione andati in onda nei giorni scorsi».