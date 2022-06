Giornate europee con le visite guidate: riflettori sui musei di Bari e sui parchi di Altamura ed Egnazia

Il patrimonio archeologico in bella mostra, per un weekend alla scoperta dei tesori di Puglia. Frammenti di una storia dal valore inestimabile incontrano i giorni nostri, trovando la massima espressione nelle Giornate europee dell’archeologia (Gea). Oggi, domani e dopodomani alcuni luoghi della cultura, afferenti alla Direzione Regionale Musei della Puglia, offriranno al pubblico esperienze inedite di visita. Con l’obiettivo di celebrare le vestigia di un affascinante passato, musei, castelli e parchi archeologici hanno previsto un interessante cartellone di eventi.



Bari

In collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari nella giornata di oggi e domani verrà inaugurato e presentato al pubblico, presso la sede di Palazzo Simi di Bari, il nuovo allestimento espositivo “Patrimoni Restituiti - Tra tutela e conoscenza condivisa”, dedicato a reperti archeologici recentemente confiscati nell’ambito di diverse indagini o consegnati volontariamente da parte di detentori privati.

Nel Museo Nazionale Archeologico di Altamura, a partire da oggi (dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con ultimo ingresso alle ore 12.45), sarà visitabile l’esposizione di alcuni reperti mai stati fruibili prima d’ora, e specificatamente alcuni vasi a figure nere della collezione Loiudice e una bacheca monetiere che espone cinquantadue stateri di argento, coprendo un lasso cronologico di oltre centocinquant’anni con una concentrazione maggiore intorno alla metà del IV secolo a.C.

Egnazia

Presso il Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia, domani (dalle ore 17 alle ore 19.30 con ultimo ingresso alle ore 18.30), dopo i saluti e una breve introduzione del direttore del Museo e del Parco, saranno presentati i risultati dell’ultima campagna di scavo 2021, condotta dall’Università degli Studi di Bari, a cura del direttore della Missione di Scavo e dell’équipe degli archeologi. Seguirà una visita guidata alle nuove aree di scavo con un’apertura straordinaria del Parco in orario pomeridiano.

Nel Parco Archeologico di Monte Sannace, dopodomani (dalle ore 18 alle ore 21 con ultimo ingresso alle ore 20), dopo i saluti e una breve introduzione del direttore del Museo e del Parco, verrà presentato il volume “Monte Sannace. Lavori in corso” e con esso i risultati dell’ultima campagna di scavo 2021, condotta dall’Università degli Studi di Bari e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici. Anche in questo caso, seguirà (ore 19) una visita guidata alle nuove aree di scavo. Per maggiori info sulle Giornate Europee dell’Archeologia (Gea) visitare il sito www.beniculturali.it/evento/gea2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA