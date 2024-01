Concerto Winter Taranta rinviato per maltempo: l'evento in piazza si terrà il 13 gennaio

Il maltempo blocca il concerto Winter Taranta previsto per questa sera in piazza Dante Alighieri a Galatina (Lecce).

Evento rinviato

È stato posticipato al prossimo 13 gennaio a causa del cattivo tempo il concerto Winter Taranta previsto questa sera in piazza Dante Alighieri a Galatina. Lo spettacolo è un progetto pensato dalla fondazione Notte della Taranta che così intende promuovere la cultura popolare attraverso la bellezza dei luoghi. Winter Taranta, realizzato in collaborazione con Comune di Galatina, Regione Puglia e Teatro pubblico pugliese, vedrà sul palco i cantanti ei musicisti dell'orchestra popolare Notte della Taranta che accompagnati dai ballerini, proporranno un viaggio tra la musica tradizionale e le sonorità della Taranta contemporanea . L'obiettivo è «valorizzare il turismo culturale nella stagione invernale con una campagna di promozione che mette in risalto le bellezze del patrimonio artistico e ambientale», spiegano gli organizzatori.