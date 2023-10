Da Micaela Ramazzotti a Michael Winterbottom: tutto pronto per il Festival del Cinema europeo

Conto alla rovescia per il Festival del Cinema Europeo di Lecce: la 24esima edizione di uno degli eventi più attesi della stagione culturale salentina parte sabato 11 novembre con proiezioni ed eventi ospitati come di consueto dal Cinema Massimo di Lecce. E spuntano i nomi dei primi ospiti nazionali e internazionali. Da Micaela Ramazzotti a Diego Abatantuono (in questi giorni impegnato sul set proprio a Lecce), passando per Michael Winterbottom, Alba Rohrwacher, Franco Nero e Anna Galiena.

Al Festival del Cinema Europeo Micaela Ramazzotti

Protagonista del Cinema Italiano in questa edizione è Micaela Ramazzotti, alla quale viene dedicata una retrospettiva con 5 film da lei interpretati e "Felicità", che segna anche il suo esordio come regista e che sarà presentato in sala dalla stessa Ramazzotti.

Il film di apertuta in anteprima

Sarà Shoshana di Michael Winterbottom il Film di Apertura. Il regista sarà a Lecce ad accompagnare il suo nuovo film, che uscirà nelle sale con Vision distribution; ispirato a eventi realmente accaduti, il film è un thriller politico ambientato negli anni Trenta che affronta il modo in cui l’estremismo politico e la violenza creino una separazione tra le persone costringendole a scegliere da che parte stare.

Altri sei titoli in anteprima

Il Festival del Cinema Europeo presenta sei titoli di prossima uscita nelle sale italiane:

Giorni felici di Simone Petralia, alla presenza di Anna Galiena e Franco Nero (prossimamente nelle sale con Europictures);

(prossimamente nelle sale con Europictures); 8 giorni in agosto di Samuel Perriard;

Improvvisamente a Natale mi sposo di Francesco Patierno (nelle sale dal 16 novembre con Notorius Pictures), che sarà presentato dal regista insieme a Diego Abatantuono;

I limoni d’inverno di Caterina Carone (nelle sale con Europictures dal 23 novembre), che sarà presentato dalla regista insieme a Teresa Saponagelo;

Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni (nelle sale con Wanted Cinema dal 7 dicembre).

Film di Chiusura della XXIV edizione del Festival sabato 18 novembre La chimera di Alice Rohrwacher (nelle sale con 01 Distribution dal 23 novembre), alla presenza degli attori Vincenzo Nemolato e Yile Vianello.

Omaggi a Gianni Minà e Nico Cirasola

Due gli omaggi di questa edizione: a Gianni Minà con la presentazione del docufilm Gianni Minà-Una vita da giornalista di Loredana Macchietti Minà che presenterà anche il libro di Gianni Minà “Fame di Storie”, Nicolucci ed., esperienze di vita e ricordi attraverso fotografie e testimonianze; a Nico Cirasola, amico del Festival del Cinema Europeo, con la retrospettiva dei suoi sei lungometraggi (Odore di Pioggia, Da do da, Albania Blues, Bell’Epoker, Focaccia Blues, Rudy Valentino) ed un incontro/ricordo alla presenza della moglie Lucia Diroma, dei figli Claudia, Dionisia e Luca Cirasola, del produttore Alessandro Contessa, che vedrà l’intervento di Nichi Vendola ed altri amici del regista pugliese recentemente scomparso.