Diodato, il tour estivo parte dal Medimex di Taranto: tutte le date dei concerti

Dopo la partenza del tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato prosegue il suo viaggio live nell’estate 2023 con il “Così speciale tour” che vedrà il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia. Il cantante pugliese inizia da Medimex a Taranto.

Ecco le date





I biglietti

Queste le prime date ufficializzate:, il 18 giugno a Perugia al festival Moon in June, il 3 luglio a Carpi (MO) in Piazza Martiri, il 22 luglio a Bard (AO) ad Aosta Classica presso il Forte di Bard, il 26 luglio a Napoli all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest, il 27 luglio a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 28 luglio a Lucca prima della performance di Robbie Williams al Lucca Summer Festival, il 30 luglio ad Alba (CN) presso il Parco Tanaro per Collisioni Festival, il 6 agosto a Udine al Castello, il 26 agosto a Catania presso Villa Bellini al Sotto il Vulcano Fest e infine il 27 agosto a Palermo al Green Pop Palermo Fest che si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa.

I biglietti sono in vendita su Ticketone, i circuiti abituali di prevendita e al seguente link https://bit.ly/3GYTLYO. Le prevendite saranno in vendita a breve.