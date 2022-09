Aperitivi musicali e rassegne teatrali: cosa fare stasera in Puglia

Art&Lab a Corigliano d'Otranto, gli aperitivi musicali al Cotriero a Gallipoli, l'Ostuni Sparkling Wine ad Ostuni e tanti altri appuntamenti tra concerti e spettacoli teatrali: ecco cosa fare questa sera in Puglia.

Cosa fare a Lecce e provincia stasera

Prosegue anche a settembre la programmazione dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Stasera alle 21.30 (contributo associativo 7 euro) sul palco Cesare Dell’Anna Trio Feat. Talla Ndiaye.

Continuano gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Oggi alle 18.30 un aperitivo giallo, rosso e verde: un vero Sound System autocostruito montato con i suoi bassi potenti in riva al mare, per apprezzare al meglio il suono del reggae.

La “Festa de lu Mieru” segna la ripartenza del dopo Covid di Carpignano Salentino.

Nata nel 1975, viene considerata la madre di tutte le sagre salentine. Giorni 2, 3 e quattro il paese è pronto alla ripartenza.“Una vita nel Palazzo”: Michele Marino racconta “dall’interno” prima e seconda Repubblica. L’ex vicecapo di gabinetto di Giuseppe Tatarella presenta il suo “romanzo documentale”, stasera alle 20,30 a Nardò, nel Giardino Botanico del Castello Acquaviva d’Aragona.

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della XI edizione 2022 del Premio giornalistico nazionale “Antonio Maglio”, che si svolgerà ad Alezio (Lecce) oggi alle 19.30, nella piazza antistante il Museo Messapico intitolata ad Antonio Maglio.

Cosa fare a Brindisi e provincia stasera

Terza edizione questa sera per l’”Ostuni Sparkling Wine”: un appassionante viaggio tra le eccellenze gastronomiche dell’Alto Salento ed il meglio degli spumanti di Puglia. L’evento si terrà negli eleganti spazi all’aperto dell’Hotel Ostuni Palace in Corso Vittorio Emanuele II. A Mesagne continuano gli eventi dell’inclusione, così come lo stesso cartellone di Mesagne Estate 2022 recita. Questa sera, a partire dalle ore 19 presso lo spazio antistante lo chalet della villa comunale di Mesagne, avrà luogo l’evento a ingresso gratuito “Lo sai o non lo sai? Storie di interazione” promosso e organizzato dalla Cooperativa Rinascita che gestisce il progetto Sai di Mesagne deputato alla prima e seconda accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti e patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili della Città di Mesagne.

Cosa fare a Taranto e provincia stasera

Questa sera nuovo appuntamento sul palco del Teatro Villa Peripato dove si terrà la settima edizione de “Ricordando i favolosi anni ‘60 -‘70” tutta la musica italiana.

Inizio spettacolo ore 19,15. Costo del biglietto settore A posto unico numerato 12 euro + 1 euro di prevendita e settore B a 9 euro+ 1 euro di prevendita.

Parte oggi il Music Festival “San Francesco De Geronimo” a Grottaglie, una rassegna che proseguirà fino a fine novembre.

Un festival dedicato alla bellezza della musica classica, genere al quale spesso non viene riservato molto spazio. Per tutti gli appassionati o per coloro che ne sono semplicemente incuriositi.

L’idea nasce da una collaborazione che si è consolidata con il passar degli anni, a Grottaglie, tra le Associazioni AMJ Paisiello e San Francesco de Geronimo che hanno per anni organizzato alcuni concerti nel Santuario, in occasione della festa patronale. Quest’anno, si è voluto ingrandire il progetto, per renderlo più strutturato e attrattivo, promuovendo un piccolo Festival.

L’evento, che si articola in sei appuntamenti a partire da oggi, si divide in due momenti diversi: il primo che include quattro date, in concomitanza con la festa patronale, stasera, il 6, il 9 e l’11 settembre, quando gli spettacoli musicali si terranno, a partire dalle 21, presso il Castello Episcopio. Il secondo a fine novembre, ed esattamente il 22 ed il 27 alle 19.00 al Santuario di San Francesco nel cuore del Centro storico di Grottaglie. Saranno protagoniste due espressioni musicali diverse: a settembre il pianoforte e a novembre il canto.

Cosa fare a Bari e provincia stasera

Un rapporto tra la musica e la cultura. Al chiostro di Santa Chiara a Mola, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo "A Pa' - Pasolini Suite 100", omaggio per festeggiare il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Ingresso a pagamento, per info 368/568412 o 393/9935266.

Prende il via la dodicesima edizione del festival pianistico Fausta Zadra. Si parte a Corato alle ore 21 nel chiostro di Palazzo di città. L'ospite internazionale sarà Daniel Rivera, pioniere delle sfide pianistiche. Biglietto d'ingresso al costo di 3 euro.

Per Vicoli Jazz, a Rutigliano, la grande ospite è la cantante Karima che si esibirà, a partire dalle ore 21, in piazza Colamussi a Rutigliano. Per info 320/9041693. Ingresso libero.