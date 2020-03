Coronavirus, Negramaro in concerto sui social: «Raccogliamo fondi per la Terapia intensiva di Lecce» - IL VIDEO

Ultimo aggiornamento: 09:08

«Restiamo a casa e da casa annulliamo le distanze, suonando dalla nostra stanza e in questo momento la nostra stanza è grande quanto questo mondo, che combatte e vince, senza alcun dubbio». Così i Negramaro riuniti hanno improvvisato un breve concerto per il loro pubblico e per noi tutti: ognuno dei sei componenti collegato da casa sua, a formare un ensemble virtuale con l'energia di sempre, dando l'esempio e allietando per qualche minuto tutti quanti sono isolati in casa propria per contenere il contagio da coronavirus.«Vi regaliamo questi attimi di spensieratezza - scrive il frontman Giuliano Sangiorgi su Facebook e su Instagram -, ciascuno dal proprio home studio, per supportare la raccolta fondi destinata alle Unità di Terapia Intensiva degli Ospedali dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce