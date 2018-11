Boomdabash, al via il “Barracuda Winter Tour”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essere stati i trionfatori dell’estate 2018 con la pluripremiata hit “Non ti dico no” con la grande Loredana Bertè i Boomdabash non intendono fermarsi e, dopo aver registrato il tutto esaurito con una prima tranche estiva di concerti, tornano alla dimensione live annunciando “Il Barracuda winter tour”, una nuova ondata di concerti dal vivo che li vedrà protagonisti tra Novembre e Gennaio nei più prestigiosi club italiani ed europei. Il Barracuda winter tour avrà la sua massima espressione con un grande concerto – evento che darà vita all’indimenticabile “Boomdabash& Friends”, attesissimo show live unico nel suo genere previsto per il prossimo 24 Gennaio all’Alcatraz di Milano.La leg invernale dei Boomdabash partirà con il “Barracuda European tour” il prossimo 20 Novembre da Barcellona per proseguire il 21 Novembre a Londra, il 22 Novembre a Parigi, il 23 Novembre a Bruxelles, il 24 Novembre ad Amsterdam il 28 Novembre a Siviglia, il 29 Novembre a Madrid e il 30 Novembre a Zurigo.Il pubblico italiano potrà invece gustare l’energia live dei Boomdabash nel “Barracuda winter tour” nei più importanti live club delle principali città italianea partire dal 15 dicembre da Corato (BA) per continuare il 26 dicembre a Maglie (LE), il 18 gennaio a Roma, il 19 gennaio a Castellaneta Marina (TA), il 25 gennaio a Torino e il 26 gennaio a Parma.Le sorprese live non finiscono qui… attesissimo è “Boomdabash& Friends”, il concerto – evento di questa tournèe invernale in programma all’Alcatraz diMilano il prossimo 24 gennaio con numerosissimi ospiti.“Boomdabash& Friends” è lo straordinario evento live con il quale i Boomdabash festeggeranno insieme al loro pubblico i loro primi 15 anni di carriera. Uno show che si preannuncia epico in tutti i sensi, un concerto che prevedrà un set up di palco unico e completamente rinnovato pieno di luci colori ed effetti scenografici ad hoc per la speciale occasione. Uno show emozionante che vedrà alternarsi sul palco i migliori protagonisti della musica italiana, amici e colleghi che hanno condiviso con i Boomdabash i successi degli ultimi anni.