La Puglia torna sul grande schermo: al via le riprese dell'ultimo film con Emile Hirsch

La Puglia si conferma sempre più terra di cinema, anche in questi difficili mesi di pandemia. Ieri un nuovo set si è aperto a Bari dove sono iniziate le riprese del film State of Consciousness che vede nel ruolo del protagonista il celebre attore americano Emile Hirsch, diventato noto soprattutto grazie alla sua straordinaria interpretazione nel film candidato al Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, Into The Wild. La lavorazione del nuovo film, che è diretto dal regista Marcus Stokes (noto per aver girato diversi episodi di serie tv crime come Ncis e Criminal Minds), si svolgerà nel corso delle prossime settimane non solo a Bari ma anche in altre location già individuate nel territorio pugliese. State of Consciousness è prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, mentre la Paradox Studios di Silvio Muraglia ne ha acquisito i diritti per la distribuzione in tutto il mondo.



«Sono molto felice di poter dare seguito operativo alla nostra line up ha commentato Andrea Iervolino abbiamo come sempre rispettato le giuste misure di sicurezza che il momento attuale ci impone e finalmente la produzione è stata pronta a girare. La Puglia, come set, dà continuità al nostro modello Made In Italy portando le nostre produzioni americane in Italia e soprattutto dando modo alle maestranze e ai professionisti italiani di poter lavorare su progetti internazionali. Ringrazio Emile per aver accettato di partecipare a questo progetto. Ha dimostrato, negli anni, di essere un attore straordinario, degno di appartenere all'Olimpo di Hollywood».

La trama del film si sviluppa lungo una storia in cui incubo e realtà diventano indistinguibili per il protagonista Stephen (Emile Hirsch) nel momento in cui si ritrova costretto ad assumere pesanti farmaci per un disturbo psicologico che in realtà non possiede. Per riconquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di sfuggire al controllo dell'istituto nel quale è stato rinchiuso.



«State of Consciuosness è una storia molto forte svela Silvio Muraglia - un vero thriller psicologico che appassionerà fin da subito. Lo spettatore si ritroverà a non comprendere dove sia la verità, che scoprirà al fianco di Emile/Stephen in un susseguirsi di colpi di scena e in un crescendo di suspense. Siamo anche molto felici della collaborazione con Marcus Stokes, che oltre al brillante talento di regista vanta una straordinaria carriera nel campo dei visual effects, avendo collaborato alla realizzazione di film del calibro di Star Wars e I Robot, che sono indubbiamente dei veri capolavori da questo punto di vista».

© RIPRODUZIONE RISERVATA