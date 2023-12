I Cccp tornano a Melpignano per presentare il film "Kissing Gorbaciov": gli ultimi biglietti. Appuntamento anche a Bari

Ci saranno anche i Cccp alla presentazione del film "Kissing Gorbaciov" a Melpignano che sta facendo il giro d'Italia e che sta raccogliendo applausi tra i fan e non solo. Il film racconta il viaggio del gruppo nell'ex Urss insieme ai Litfiba e ad altri gruppi a Mosca e nell'ex Lenigrando nel 1988, un anno prima della caduta del Muro. Due le date previste per nel piccolo centro salentino, a Palazzo Marchesale, per un totale di quattro proiezioni tra giovedì 7 (alle 19 e alle 21.30) e venerdì 8 (alle 19 e alle 21.30). Massimo Zamboni, Annarella e Fatur (Giovanni Lindo Ferretti è assente giustificato) saranno gli ospiti speciali della prima delle sue serate insieme al regista Andrea Paco Mariani.

Due serate e quattro proiezioni: il gruppo ospite speciale

C'è ancora la possibilità di prenotare i biglietti gratuiti per il secondo appuntamento di venerdì 8, fissato per le 21.30. Sold out, invece, le prime tre proiezioni di Melpignano: una "febbre" che sta contagiando fan vecchi e nuovi e che s'incrocia, in queste ore, con l'altra notizia di un secondo concerto dei Cccp previsto a Berlino per il prossimo 26 febbraio dopo il tutto esaurito della prima data. I biglietti di Melpignano sono prenotabili, tramite Eventbrite, al seguente link https://shorturl.at/fnoM4. Calendarizzata, a grande richiesta, anche una tappa a Bari: l'appuntamento con "Kissing Gorbaciov", in questo caso, è all'Anche Cinema alla presenza dell'autore Roberto Zinzi, alle 20.30 di venerdì 8 al linl https://anchecinema.18tickets.it/film/14930

Dal Salento a Mosca: il viaggio punk prima della caduta del Muro

Ma torniamo a "Kissing Gorbaciov". Tutto parte dal Salento, da Melpignano, nel 1988 quando alcune rock band sovietiche suonano per la prima volta oltre la cortina di ferro.

Da qui inizia un viaggio di otto giorni tra Mosca e Leningrado: l'incredibile storia, si legge nella nota di presentazione, "di un tour tra due mondi che non sarebbero stati più gli stessi. Prima della caduta del muro, l’ultimo ponte costruito a suon di punk, attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti, i racconti, gli archivi inediti ed esclusivi e la ricostruzione di quegli incredibili giorni". Gorbaciov era stato eletto nel marzo dell'85 come presidente del PCUS e, all’alba della prossima caduta del muro di Berlino e in quel momento tutto stava cambiando per sempre. Il festival viene chiamato “Le Idi di Marzo”. Dalle allora aride terre salentine, una bizzarra delegazione italiana, tra cui i Cccp e Litfiba, imbarcandosi su un pericolante "Aeroflot", arrivò a esibirsi in Unione Sovietica in due concerti. Il docu-film copre più di 3.500 chilometri tra Melpignano e l'ex Leningrando passando per la rossa Emilia e Mosca. Dai ricordi e dal materiale d’archivio, il passo alla voce viva e al racconto di chi c’era è breve e doveroso. In “Kissing Gorbaciov” sono protagonisti i Cccp riuniti al completo dopo numerosi anni con la loro storica formazione con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Guidici e Danilo Fatur come pure gli organizzatori di quel pazzo viaggio dalla Puglia, ovvero Antonio Princigalli e Sergio Blasi (poi ideatore della Notte della Taranta nel Salento). Alla presentazione di Melpignano saranno presenti anche il sindaco Valentina Avantaggiato, gli stessi Princigalli e Blasi e il giornalista Francesco Costantini. Il film è una produzione Smk Factory ed è distribuito da OpenDDB.