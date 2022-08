Capodanno Agricolo, Gegé Telesforo, musica, teatro e cinema: ecco cosa fare questa sera in Puglia

Ultima serata a Castiglione d’Otranto con il Capodanno agricolo tra momenti di riflessione, mostre, musica, approfondimenti e presidi del cibo. A Bari va in scena il concerto di Gegè Telesforo Quintet. Poi dj set, musica, teatro e cinema. Ecco cosa fare questa sera in Puglia: qui tutti gli appuntamenti in calendario.

Bari e provincia

Stasera, alle ore 20.30, appuntamento della rassegna Palcoscenici di comunità di AncheCinema all'Anfiteatro Arena della Pace di Bari, quartiere Japigia. In scena il concerto di Gegè Telesforo Quintet, noto al pubblico per la sua vicinanza con Renzo Arbore. Presente anche la giovane cantante barese Gaia Gentile. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.



A Mola di Bari arriva lo show-evento "Uno, nessuno, centomila" con Enrico Lo Verso. Nel chiostro di Santa Chiara, l'appuntamento è fissato per le ore 21. Si tratta di un evento che ha realizzato 400 soldout tra Italia ed estero.

Al Chiostro di Sant'Antonio a Polignano a Mare, stasera alle ore 21 è in programma "Di Terre e voci lontane" con Nicola Fiorino al violoncello: musica ottocentesca ad allietare la serata. Il costo del biglietto è di 12 euro. Per info contattare il numero 392/9642809.

Brindisi e provincia

La musica antica fa tappa nel capoluogo. Lo specchio d’acqua disseminato di luci riflesse del porto interno di Brindisi sarà infatti il magico scenario di “Improvvisando. Commingling 3”, concerto in programma questa sera alle ore 21 in zona Sciabiche, porta Thaon De Revel. L’appuntamento fa parte del “Barocco Festival Leonardo Leo”. In cartellone il concerto dell’ensemble “Luca Aquino Trio”.

Ostuni Jazz Festival 2022: successo di pubblico per la prima edizione dell’evento in corso all’interno del parco di Santa Maria D’Agnano. All’interno della rassegna questa sera alle 20 sarà presentato il libro “La legislazione dello spettacolo e il diritto d’autore delle opere musicali” di Alceste Ayroldi, che dialogherà con Antonella Colucci.

Prosegue a Fasano, nell’ambito del cartellone estivo allestito dall’Amministrazione comunale, la rassegna “Cinema sotto le stelle”. Questa sera in Piazza del Santuario, a Pozzo Faceto, in proiezione “Il ritratto del duca”, film diretto da Roger Michell, con Jim Broadbent e Helen Mirren. La proiezione è prevista per le ore 21, ingresso libero e gratuito.

Lecce e provincia

È Notte Verde a Castiglione d’Otranto. Il paese festeggia stasera, a partire dalle 20, il “Capodanno agricolo” tra momenti di riflessione, mostre, musica, approfondimenti e presidi del cibo. Dopo la musica de “I Fanfarroni”, i saluti istituzionali e il discorso degli anziani dell’Auser Ponte Andrano-Castiglione, presidenti onorari di questa edizione, alle 21, in Piazza della Libertà, incontro su “La schiavitù del cibo: noi e il futuro dei popoli”, dialogo di apertura con l’ecologista Nadia El Hage Scialabba. Alle 22 verrà presentato “Contro i Borghi: il Belpaese che dimentica i paesi”, libro di Filippo Barbera, Antonio De Rossi e Domenico Cersosimo, con il quale dialogherà Gianluca Palma, fondatore de “La Scatola di Latta”. A seguire, “Senza paura tour”, il live dei Tupamaros col loro folk-rock d’autore. Altri momenti musicali con Andrea Cassese, Hat in the Garret, Giuseppe Valente, Frank Bramato e Luigi Botrugno, Giuliano Serafino, Eleonora Carbone e Asia Macchia, Fonarà e Bay State.



Alle 22, sul palco di via Spallanzani, in cartellone la “Convocatoria ecologista Taranto”.

Continuano gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Dalle 18 di oggi, Zona X Cut proporrà un dj set con ritmi “in levare”. Dalle 21 la serata proseguirà con un evento aperto a tutti coloro che amano volgere lo sguardo al cielo stellato e ammirarne le meraviglie cosmiche. Il Gruppo Astrofili del Salento, con l’ausilio di un puntatore laser condurrà il pubblico in un affascinante viaggio, fra mito e leggenda, intorno alle stelle delle costellazioni di fine estate alla ricerca della “stella maestra”. Ai telescopi che il Gruppo Astrofili del Salento metterà a disposizione si potranno ammirare i giganti gassosi Saturno, Giove ed alcuni oggetti del profondo cielo. E, per chi si troverà puntualissimo, fino alle ore 21.30, una sottile falce di Luna che tramonterà morbidamente nel mare di Gallipoli. Sarà allestita, inoltre, la mostra di astro-foto “ai confini dell’Universo”, fra le più belle realizzate dai componenti del Gruppo Astrofili del Salento con la loro strumentazione astronomica.

Sempre oggi, a Lecce alle 21, Il Barroccio (viale dell’Università) ospita On Off Man “The Hybrid Age”. È il progetto del musicista e producer Stefano Diso.

Taranto e provincia

Ultimo evento, questa sera a Massafra della rassegna “Il Tempo della Festa”, a cura del Teatro delle Forche, con il sostegno del Comune nell’ambito del cartellone estivo “Yes, Massafra”. In scena, nel Teatro Comunale “Nicola Resta” di Massafra (Piazza Garibaldi), la compagnia salentina Astràgali Teatro con “Fimmene!”, spettacolo di teatro musica, diretto da Fabio Tolledi e Anna Cinzia Villani. Ingresso libero e gratuito. Accesso a partire dalle ore 19.30 sino ad esaurimento posti. Inizio ore 20. Info: www.teatrodelleforche.com oppure telefonicamente al 3246103258.

Anche d’estate, in attesa del calcio giocato, il cuore rossoblù non smette mai di battere. L’Associazione Circolo Difesa e il Museo del Taranto Calcio APS organizzano presso il Lido Arenile di San Vito oggi, un evento sui 95 anni di Storia del Calcio a Taranto.

Introduce la serata il Presidente dell’Associazione Circolo Difesa, Pasquale Quazzico.

Il programma prevede l’esposizione, per tutta la giornata, di maglie storiche del Taranto a cura del Museo del Taranto.

Nel pomeriggio, con inizio alle 18.30, il presidente e il vicepresidente dell’Associazione Museo del Taranto Calcio, Franco Valdevies e Carlo Esposito, dialogheranno sugli aspetti storici e di attualità legati al Taranto FC 1927 insieme a vecchie glorie del Taranto.

A moderare la serata sarà il Direttore di MondoRossoblu.it, Roberto Orlando.

L’ingresso è gratuito ed aperto alla cittadinanza tutta. Aggiornamenti sui partecipanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’associazione.