Me contro Te, il tour arriva in Puglia: doppia data a Bari per Luì e Sofì sul palco del Palaflorio

Erano partiti quasi per gioco, scherzando nei video di vita quotidiana di coppia che postavano su Youtube. E quel gioco li ha trasformati in un fenomeno di costume, facendoli diventare gli idoli di milioni di ragazze e ragazzi, bambini e adolescenti, e anche di molti dei loro genitori.

Per questo è facile prevedere che ci sarà il pienone, oggi e domani al Palaflorio di Bari, in occasione delle uniche due tappe pugliesi del tour 2023 di Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, più noti all’universo mondo giovanile come i “Me contro Te”. Partita lo scorso febbraio da Ancona, la tournée prevede per stasera lo spettacolo alle 20.30, mentre domani sarà in versione “pomeridiana”, con appuntamento alle 16, proprio per far sì che vi possano partecipare senza problemi di orario anche i fan di più giovane età.

Chi sono



Scrittori, attori, cantanti, Luì e Sofì iniziarono ad affacciarsi sul loro canale Youtube nel 2014 e fu subito successo. Tanto che appena tre anni più tardi, era il 2017, diventarono protagonisti della serie televisiva “Like me”, in onda su Disney Channel e rivolta al pubblico più giovane. Da lì in poi non si sono più fermati. L’anno successivo arrivò il loro primo libro, “Divertiti con Luì e Sofì, il fantalibro dei Me contro Te”, mentre quasi in contemporanea si lanciarono anche nel campo della musica (sempre per il loro target di riferimento) con i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”. I libri da uno divennerono ben presto tre, affiancati da un nuovo brano, “La vita è un circo”, e nel 2019 si ritrovarono alla guida del game show per bambini “Disney Challenge Show Me contro Te”.

I film al cinema



Mancava il cinema, arrivò anche quello. L’anno successivo debuttarono sul grande schermo con “Me contro Te il film: la vendetta del signor S”, il primo di tre lungometraggi di successo. Nel febbraio del 2020 vide la luce anche il primo album in studio, “Il fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di platino, uscito in due versioni, una “canta con Luì e Sofì” con lo speciale “Gratta e canta” grazie al quale si poteva vincere la partecipazione a un evento karaoke con loro due, la seconda, “canta e gioca con Luì e Sofì”, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle loro avventure.

Nel 2021 secondo film, “Me contro Te il film: il mistero della scuola incantata” (vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo spettatore) e nel 2022 il terzo: “Me Contro Te il film: persi nel tempo”.

E siamo arrivati a oggi, o quasi: di recente Lui & Sofi hanno pubblicato per Mondadori “I fantafumetti dei Me Contro Te” e il 19 gennaio scorso è uscito il nuovo lungometraggio “Me Contro Te missione giungla”.

Nel frattempo girano l’Italia con i loro tour: quello del 2022 è stato un successo, quello di quest’anno sarà a Bari stasera e domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA