Toti e Tata, show in piazza. Tutti gli appuntamenti di questa sera in Puglia

Musica live, dj in discoteca, sagre, trekking e presentazioni di libri: l'estate entra nel vivo e la serata di oggi, 31 luglio, offre un ampio ventaglio di opzioni per divertirsi. Ecco cosa fare stasera in Puglia.

Lecce e provincia

La bellezza senza tempo del Parco Archeologico di Rudiae per aprire una nuova stagione di appuntamenti con il Festival Internazionale delle Arti, giunto alla sua undicesima edizione, divenuto itinerante e pronto a regalare agli appassionati, di qui ai prossimi mesi, molte occasioni per apprezzare l’arte musicale. Stasera (ore 21), prima serata infatti dedicata al Belcanto con il gran galà lirico dal titolo “E lucevan le stelle - Tenori all’opera”, che si avvale della direzione artistica del Maestro Salvatore Cordella e del patrocinio del Comune di Lecce, del FAI, del Parco archeologico Rudiae e dell’Accademia “Germogli d’arte” di Copertino, che porta nel Salento studenti da tutto il mondo: un omaggio alle più belle arie tenorili - con un omaggio particolare a Giacomo Puccini, di cui l’anno prossimo decorrerà il centenario della scomparsa - e agli evergreen della melodia internazionale, con “affondi” nel repertorio napoletano. Sul palco, oltre a Salvatore Cordella, Giuseppe Tommaso, Vincenzo Spinelli e Andrea Cataldo, e il maestro Roberto Corlianò al pianoforte.

ll quinto appuntamento della diciannovesima edizione di “Chiari di Luna”, festival teatrale in corso a Maglie (Villa Tamborino) per la direzione artistica di Massimo Giordano, è in programma lunedì 31 luglio (ore 21.15) e vede sul palco, in prima regionale, Michele La Ginestra, Manuela Zero, Ariele Vincenti con “Il piacere dell’attesa”, per Teatro 7 e lo stesso Michele La Ginestra.

Regia di Nicola Pistoia.

Sono due gli appuntamenti del Jeans Music Festival la rassegna musicale che rende possibile nel Salento la fusione della musica classica ad altri stili musicali e sperimentazioni, a Poggiardo. Stasera in Piazza Giovanni Paolo II (ore 21.00) Francesco Del Prete, eccelso violinista salentino, che proporrà il suo nuovo album “Cor Cordis”.

Taranto e provincia

Ultimo atto della 70ª edizione del Carnevale di Massafra. Questa sera alle 20,30, nella centrale piazza Garibaldi, si terrà la cerimonia di premiazione dell'ultima kermesse carnascialesca, iniziata lo scorso mese di febbraio e conclusasi il 9 giugno scorso con le grandi sfilate dei grandi carri allegorici. Ospiti della serata, che si preannuncia scoppiettante, saranno Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo, i conosciutissimi Toti e Tata, che si esibiranno, al termine della premiazione, nel loro spettacolo "Il Cotto e il Crudo". L'ingresso alla piazza è libero.

Questa sera a Lizzano la Notte bianca delle arti. La serata, organizzata dall’associazione commercianti Tradecom assieme a Naima, stravolgerà il paese ed in particolare piazza Matteotti, il corso ed il centro storico che faranno da cornice a spettacoli suggestivi e coinvolgenti. Parteciperanno alla serata la band Usa & Jezza, i ballerini della scuola di danza New Dance & Style e Asd Bailando, le ginnaste della scuola Eracle, Vespa Club Lizzano, I Tamburini del Barone di Freganius, il Mercatino dei Commercianti. Non mancherà la samba.