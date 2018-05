© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Però i miei slip costavano pochissimo!», Ambra risponde con una battuta alle polemiche sul golfino (non proprio economico) indossato al Concertone. La presentatrice si è presentata sul palco con un maglione color arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti. Costo: 350 euro. E sui social è scoppiata la bufera.«Ora posso riappropriarmi delle parole dette - scrive su Instagram - dell’energia nuova, della poca retorica e di un concerto che per chi lo ha vissuto è stato e sarà sempre qualcosa di più che una maglietta firmata, comprata o prestata?». Tanti i like, ma la polemica continua.