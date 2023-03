Torna l'ora legale: la proposta per mantenerla. Così si risparmia. Ma cosa accade al fisico? Ecco i rimedi per combarrere lo stress e dormire meglio

Pronti a spostare le lancette dell'orologio un'ora in avanti nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Intanto riparte il pressing sul governo per l'adozione in Italia dell'ora legale permanente. Questo comporterebbe un risparmio in termini di energia pari a 382 milioni. Oltre a eliminare - secondo il Codacons - disagi e disturbi per gli italiani, considerato che lo sfasamento di un'ora determina conseguenze sia a livello di umore, sia a livello fisico per circa il 15% dei cittadini, e produce disturbi del sonno in un bambino su due, senza contare i disagi legati all'aggiustamento dell'orario (aggiornamenti sistemi informatici, orari dei treni, termostati temporizzati, dvd, agende elettroniche, radiosveglie, orologi nelle auto, problemi nelle transazioni finanziarie).