Sole e cielo sereno pwr uan settimana (tranne martedì), su le temperature. Ecco l previsioni meteo in Puglia

Splenderà il sole questa settimana su tutta la regione. Secondo le previsioni meteo il maltempo e il freddo polare che ha caratterizzato il fine settimana appena trascorso è da lasciare alle spalle. Da oggi - lunedì 22 gennaio - e per tutta la settimana almeno fino a domenica - si assisterà, secondo gli esperti di 3bmeteo, ad nuovo rialzo termico, «complice una poderosa rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale, a garanzia di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni, salvo qualche fenomeni in transito nella prima parte di martedì». Ecco dunque le previsioni per i prossimi giorni.

Scorri le slide