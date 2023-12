Scabbia, allarme per due casi in una scuola del Nord Salento

Due casi di scabbia: paura in paese da quando i due casi sono stati segnalati in una Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Carmiano e precisamente nell'istituto comprensivo "Zimbalo" di Magliano. La scuola, non appena avuta la certezza che si trattasse proprio di scabbia, ha già provveduto ad effettuare un’accurata pulizia dei locali e del materiale didattico.



La comunicazione è partita dal medico curante di una famiglia i cui due figli frequentano l'istituto nella primaria e nella secondaria. I ragazzi già da diversi giorni non erano presenti a scuola proprio per seguire la necessaria profilassi.