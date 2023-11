Giulia Cecchettin morta, la strage silenziosa delle donne: le vittime in Puglia

Sette donne uccise in Puglia nel 2023. Quattro nel 2022 e nove nel 2021. Uccise da padri, fratelli, mariti, amanti respinti o ex che non accettavano la rottura, come nel caso della 22enne Giulia Cecchettin, trovata oggi cadavere vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, colpita a morte dall'ex fidanzato Filippo Turetta per il quale è scattato il mandato d'arresto internazionale.

Storie, quelle dei femminicidi, «che si somigliano tutte» per dirla con le parole della ministra Eugenia Roccella, in audizione alla Camera il 3 ottobre scorso proprio sul tema della violenza contro le donne. Pochi giorni dopo il sì in commissione Giustizia della Camera al disegno di legge del governo per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. «Un provvedimento salvavita - secondo Roccella -, perché potenziando gli strumenti di prevenzione e fissando tempi rapidi e certi può interrompere il ciclo della violenza prima dell’irreparabile».