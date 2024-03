Riti della Settimana Santa, la processione del venerdì nelle città pugliesi. Da Taranto a Gallipoli, i video

Da Taranto a Gallipoli, passando per Lecce, Brindisi e Francavilla. I riti della Settimana Santa, in Puglia, solo tradizione religiosa e per alcuni aspetti persino folklore. Sono cifra costitutiva della stessa popolazione pugliese, non solo da un punto di vista religioso. Da Taranto - dove in decine di migliaia di persone si sono riversate per strada - a Gallipoli. Ogni città ha la propria peculiarità. Non cambia, però, la grande partecipazione di fedeli e curiosi alla processione del venerdì Santo.

Di seguito i video - realizzati dalla redazione di Quotidiano - divisi città per città.