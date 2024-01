Musica, teatro e concerti. A Lecce c'è Alessandro Quarta. Ecco cosa fare stasera in Puglia

Concerti, teatro e musica: ce n'è per tutti i gusto in questo sabato sera di gennaio in Puglia. Lecce ospita il concertodi Alessandro Quarta, “I 5 Elementi: Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere”. “Il pranzo di Babette” con l’attore Paolo Panaro e il pianista Alexander Romanovsky è lo spettacolo teatrale e musicale adattato da Francesco Niccolini andrà invece in scena al Piccinni di Bari.

