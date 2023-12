Vendono una maschera africana trovata in soffitta a un rigattiere a 150 euro. Lui la rivende all'asta a più di 4 milioni

Avevano una vecchia maschera di legno in cantina e hanno deciso di disfarsene vendendola a un rigattiere che l'ha comprata per 150 euro. Non sapevano i signori Fournier, 88 anni, che in realtà, in casa, avevano un vero e proprio tesoro. Il mercante che gliel'ha comprata, infatti, l'ha affidata a una casa d'aste che ha rivenduto la maschera all'asta per 4,2 milioni. Quello che da molti è stato definito l'affare del secolo.