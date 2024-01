A scuola e al lavoro in auto o in moto, così 7 cittadini su 10. E il traffico intasa la città. Il Comune: sconti bus e più rastrelliere per i dipendenti

Auto regina degli spostamenti casa-scuola-lavoro: il 70% dei leccesi utilizza un veicolo privato, quasi sempre con una sola persona a bordo. Trasferimenti quotidiani che incidono (e non poco) sul traffico, e quindi su emissioni e inquinamento nel capoluogo salentino. Il trend emerge dall’analisi sulla mobilità cittadina contenuta nel Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), lo strumento, approvato dalla giunta comunale a fine dicembre, finalizzato (così come prevede la legge) alla riduzione del traffico veicolare privato individuando le misure utili a orientare gli spostamenti da e per il luogo di lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’auto.

Intanto l'amministrazione comunale di Lecce studia soluzioni e incentivi per i dipendenti comunali: una piattaforma online per condividere la propria auto, sconti per i bus, potenziamento del bike sharing e delle rastrelliere per le bici, promozione di progetti in smart working.