Dall'Ilva all'autonomia, passando per le Comunali (puntiamo a vincere a Lecce e Bari): il discorso del ministro Salvini alla Fiera

Dalle elezioni comunali fino al ponte sullo Stretto (da costruire con l'acciaio dell'Ilva), passando per Pnrr, cantieri bloccati, green deal. Un discorso a tutto campo, quello del ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, che intervenuto all'inaugurazione della Fiera del Levante di Bari. Non sono mancati gli scambi di battute con il sindaco Decaro, che durante il suo discorso si è commosso ricordando che questa sarà la sua ultima inaugurazione della Fiera come sindaco di Bari.

“Sono orgoglioso ed emozionato di partecipare insieme a voi a questa inaugurazione. Il mio obiettivo in questa legislatura è tornare alla Fiera del Levante tra quattro anni e poter parlare di un paese più moderno e unito. Ho in mente una data: il 2032. Sarà realtà il primo treno che passerà nel tunnel Tav, il treno sotto il Brennero, il primo vagone della metro C di Roma, il treno che collega Bari-Roma in 3 ore e Napoli- Bari in 2. E soprattutto sarà l’anno in cui il primo treno e la prima auto attraverseranno lo stretto di Messina perché il ponte è un diritto per milioni di italiani che aspettano da anni questa infrastruttura che collegherà la Sicilia con l’Europa.”

Dopo il discorso inaugurale, Salvini ha visitato il padiglione della Regione Puglia in Fiera intitolato «L'Europa ti cambia la vita». Ad accoglierlo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Insieme hanno visitato la mostra «L'eredità di tremila anni di storia», ospitata nel padiglione, che racconta tra passato presente e futuro, - anche con l'ausilio di visori multimediali - l'imponente patrimonio archeologico del museo MarTa con la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio subacqueo di Taranto, e i progetti più significativi per l'attuazione del Piano Strategico Taranto Futuro Prossimo che riguardano infrastrutture di mobilità, interventi di rigenerazione urbana, progetti per la transizione ecologica e ambientale e interventi previsti per i XX Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto.

Leggi nelle schede accanto il discorso del ministro Salvini