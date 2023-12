Ictus, come si previene? Le 7 cose da non fare e le "vacanze" da evitare, i consigli del cardiologo

Come si previene l'ictus? Anche perché il rischio aumenta alla fine dell'anno. «Il periodo festivo natalizio porta con sé dei potenziali pericoli per la salute cardiovascolare», spiega il cardiologo Furio Colivicchi, presidente dell'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri). E questo per due motivi. Il primo è che «si mangia più del solito», sottolinea il dottore, e «gli alimenti tradizionali di questo periodo sono purtroppo ricchi di sale e di grassi di origine animale». Un tipo di alimentazione che «può favorire un rialzo dei valori di pressione arteriosa». Il secondo fattore che indica Colivicchi è la riduzione delle temperature, dovuto al periodo metereologico dell'anno. Nell'ultimo report, l’American Stroke Association ha indicato tutti i comportamenti da evitare. Anche perché i Centers for Disease Control and Prevention stimano che l’80% sia prevenibile attraverso cambiamenti nello stile di vita.

Dormire (meglio) nel weekend diminuisce il rischio di infarto e ictus: la ricerca