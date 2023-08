Cinque autorizzazioni extra per i residenti e più pass per chi possiede garage e posti privati. Modifiche agli orari per il carico e scarico, permessi per gli studi professionali e donne in gravidanza. Sono queste alcune delle novità del Regolamento Ztl della città di Lecce.

Ieri l'approvazione del Consiglio comunale

Ieri il Consiglio comunale ha approvato le modifiche alle regole per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali della città.

«Siamo giunti al primo tagliando del nostro regolamento – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini – che non chiude la Ztl all’accesso veicolare, ma la apre alle categorie che hanno la necessità di accedervi tenendo conto della fragilità della città antica e dei limiti di capienza che essa presenta. Ora il nostro compito sarà quello di far conoscere ancora meglio il Regolamento e le possibilità che offre».

Secondo gli ultimi dati del 2022 sono 4.581 i permessi rilasciati. Di questi, 365 di tipo Res, 126 dimoranti, 209 imprese per l’attività di manutenzione e assistenza), 340 contrassegni in deroga per imprese edili, 2.839 permessi occasionali.

Pass extra per i residenti

In arrivo pass extra per residenti. Gli abitanti dell’area antica hanno a disposizione 5 contrassegni al mese per visitatori o fornitori diretti alla propria abitazione. Chi abita nel centro storico, quindi, potrà chiedere un permesso, ad esempio, per un ospite a cena o per un accompagnatore. Non solo. Oltre ai pass Res (nel numero massimo di due per famiglia) gli abitati dell’area antica potranno richiedere, se titolari di garage o posto auto riservato su strada pubblica, anche il pass Gar1 in numero corrispondente ai posti auto a propria disposizione. Il permesso potrà essere richiesto anche se il posto auto non è situato entro 200 metri dalle abitazioni, e nel numero corrispondente alla disponibilità di posti auto, qualunque sia il numero di patentati in famiglia.

Anche i liberi professionisti, i cui studi sono ubicati nel centro storico, potranno chiedere un pass carico e scarico valido dalle 8 alle 20 nei giorni feriali. Cambiano gli orari per il carico e scarico: dalle 6 e fino alle 11 e dalle 16 e le 18. Si ampliano gli orari di accesso anche per artigiani, manutentori, edilizia e per i pass logistica urbana.

Introdotto anche il pass logistica, Log-D2, che consentirà ai titolari di imprese con deposito in Ztl di avere autorizzato un secondo veicolo aziendale. Il pass di tipo Ass potrà essere richiesto anche dagli amministratori di sostegno nominati dal giudice tutelare o suoi delegati che assistono residenti in Ztl. Inoltre, i residenti non autosufficienti potranno chiedere un contrassegno Ass2 per i parenti di primo grado o in alternativa di secondo o terzo.

Pass anche per i genitori dei bambini che frequentno le scuole

Per quanto riguarda gli occasionali è stata estesa anche ai genitori dei bambini che frequentano scuole in Ztl la possibilità di accedere in fasce orarie non autorizzate.

Autorizzazioni anche a tutti i veicoli di servizio del Comune, a due delle autorità giudiziarie e, grazie a un emendamento di maggioranza, ai veicoli degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del Tribunale di Lecce e della Corte d’Appello. Veicoli esenti: inclusi in questa categoria tutti i mezzi di Protezione Civile e le vetture di emittenti televisive o società incaricate alle riprese video. Per i ciclomotori (categorie L1 e L3) è stata esplicitata la possibilità di avere accesso libero alla Ztl.

Novità per le donne in gravidanza che potranno richiedere il pass occasionale a partire dal sesto mese di gestazione. «Insieme al gruppo Pd – ha sottolineato la consigliera Lidia Faggiano - abbiamo sostenuto questa modifica con cui, di fatto, si fa un passo in avanti verso una parità di genere».

«Le modifiche non stravolgono le finalità del Regolamento – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Marco De Matteis – che è quella di tutelare il nostro centro storico anche sulla base delle limitate disponibilità di parcheggi su strada, circa novecento, a fronte di un numero di residenti di oltre cinquemila».

Nel corso della seduta la minoranza ha presentato due proposte di modifica approvate dall’Aula. La prima riguarda i residenti che potranno richiedere il pass anche se titolari di garage. La seconda consente il rilascio del contrassegno ASS1 alle associazioni di volontariato giuridicamente riconosciute ed operanti sul territorio che si occupano di assistenza alle persone di evidente e riconosciuta fragilità. Durante la votazione finale, l’opposizione si è astenuta. «Non c’è un settore che ha tratto giovamento da questo regolamento – ha attaccato Roberto Giordano Anguilla -. Le modifiche sono un copia e incolla di nostre proposte bocciate in passato». «Passi in avanti sono stati fatti – ha sottolineato il consigliere Gianmaria Greco - ma il percorso è ancora lungo. Serviva più coraggio».