Focara di Novoli, una domenica tra dj set, tour delle chiese e teatro: ecco il programma della giornata

Entrano nel vivo i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate a Novoli in attesa dell'accesione della grande Focara. Domani - 14 gennaio - oltre alle celebrazioni eucaristiche domenicali (nel Santuario, ore 8 – 9.30 – 11.15 – 17 – 18.30), è previsto il Vintage Art Market al Palazzo baronale, il Tour nei giorni del fuoco alla scoperta del paese, il Giro delle 7 chiese nel centro storico e il dj set “Boogie Wonderland”. E non è tutto, nella giornata di domani è prevista la presentazione del libro “Questo è tutto di qui – Bestiario salentino” (Ed. Ergòt), la rassegna delle corali nella chiesa parrocchiale di S. Antonio (l’evento ha per titolo “Nel canto … l’amore” e vi partecipano dieci corali fra quelle novolesi e provenienti dai paesi limitrofi), e il “Sommelier a domicilio” a cura di AIS Lecce. Ecco il programma della giornata.