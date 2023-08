I concerti, le tante sagre in Salento, la chiusura del Birra e Sound di Leverano, il Carnevale di Galatone, i Tiromancino a Noicattaro. Tanti gli appuntamenti da non perdere anche per questa domenica sera, in una Puglia ricca di eventi, spettacoli teatrali e concerti.

Cosa fare stasera: scorri le slides per la nostra guida