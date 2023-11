“World Cheese Awards”, tra i formaggi più buoni del mondo ci sono anche sette pugliesi: ecco quali

Sono sette i formaggi pugliesi più buoni al mondo. Le eccellenze sono state premiate in occasione della nuova edizione, la 35esima, del “World Cheese Awards”, evento promosso da Hanen (organizzazione norvegese che promuove i cibi locali) e organizzato dalla rivista britannica Guild of Fine Food. La 35esima edizione che si è tenuta a Trondheim in Norvegia ha visto protagonisti 264 esperti giudici provenienti da 38 nazioni chiamati a valutare 4.502 formaggi provenienti da 43 paesi diversi.

Il formaggio migliore del mondo è il norvegese erborinato artigianale Nidelven Blå prodotto dal caseificio Gangstadt Gårdsysteri, all'ottavo posto della classifica l'italiano Parmigiano Reggiano Oltre 30 Mesi del Caseificio Fratelli Rastelli di Solignano (Parma). Ma come detto sono sette i migliori formaggi pugliesi.

Scorri le slide