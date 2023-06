Coldiretti, tre varietà di frutta (e ortaggi) su quattro scomparse: a rischio estinzione mele cotogne, mugnolo e sponzale

L'azzeruolo, la capa di morto, il mugnolo, la sporchia, lo sponsale sono alcuni dei prodotti agroalimentari pugliesi che stanno scomparendo. Tre varietà di frutta su quattro, in Puglia, sono scomparse dalla tavola nell'ultimo secolo. Ad affermarlo è la Coldiretti regionale, in occasione della presentazione del progetto per la tutela ambientale e la conservazione degli habitat naturali per la salvaguardia della biodiversità del programma di cooperazione Interreg fra Puglia e Grecia. Sono 21mila gli ettari sul territorio pugliesi andati persi negli ultimi dieci anni.