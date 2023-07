Andare al mare, per fare un bagno, una nuotata, per abbronzarsi. Ma - inutile negarlo - anche per postare una stories su Instagram o per realizzare un video per TikTok. Ma quali sono le spiagge più popolari sui social? Lo studio è stato realizzato da Holidu, noto portale per le prenotazioni delle vacanze. E la Puglia domina. E infatti è in Salento il posto più popolare su Instagram e su TikTok.

