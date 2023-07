Barbara D'Urso fuori da Mediaset, cosa farà ora? Ecco il futuro della conduttrice: «Si parte!! Per un altro dei miei infiniti piani A»

Non esistono Piani B, ma solo Piani A. Con un trolley in mano, un pigiama fantasia e tacco a spillo fucsia, Barbara D'Urso saluta Mediaset con un sorriso raggiante, e un progetto già in tasca. «Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque». Un comunicato stringato diffuso dall'ufficio stampa del Biscione (e firmato anche dalla D'Urso) che mette la parola fine alle chiacchiere che da giorni di inseguivano. Ma cosa farà adesso Barbara D'Urso, è quello che in molti si chiedono.