Bandiere verdi 2023: l'elenco dei vincitori/Scopri le località pugliesi

Il cielo è sempre più verde sulle spiagge italiane. Ieri è stato aggiornato, infatti, l'elenco per il 2023 delle Bandiere Verdi italiane, una «guida per i genitori in cerca di spiagge a misura di bimbi, scelte direttamente dai pediatri». Ideatore dell'iniziativa è Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags. In Italia sono 146 i vessilli assegnati per altrettante mete marine ideali per le famiglie con bambini, mentre in Puglia ne sono state riconfermate 13.

Scorri per scoprire quale spiagge pugliesi potranno far sventolare la bandiera verde