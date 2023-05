Il 5 Maggio nella storia: da Napoleone e al cinema. Eventi, ricorrenze e curiosità. Lo sapevate che la schedina compie 77 anni?

Alzi la mano chi di voi non ha avuto l'"incubo" del 5 Maggio. La poesia del Manzoni non solo da imparare a memoria, ma oggetto di analisi e parafrasi al liceo. "Ei fu. Siccome immobile, Dato il mortal sospiro, Stette la spoglia immemore. Orba di tanto spiro..." Inizia così l'ode scritta dal Manzoni in occasione della morte di Napoleone Bonaparte in esilio sull'isola d'Elba. Inizia così anche l'incubo da interrogazione.

E forse è proprio quella poesia imparata a memoria da tutti gli studenti italiani che ancora oggi fa tornare alla mente uno degli eventi storici avvenuti il 5 maggio. Ma non è l'unico.

Eventi, ricorrenze, celebrazioni, compleanni: cosa è accaduto il 5 maggio nella storia? Ecco alcune curiosità.

