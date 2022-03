La zeppola sulle tavole della Puglia per la Festa del Papà: fritta, al forno, crema o amarena?

Un tempo la diatriba poteva riguardare al massimo se gustarla fritta o al forno. Adesso, le varianti sono infinite e qualcuno potrebbe storcere la bocca. La zeppola, il dolce per eccellenza della Festa del Papà, rimane però la classica con crema pasticcera e l'immancabile amarena. In Puglia spopola questa prelibatezza e sono già in forno e in padella tantissimi dolci che saranno consumati in queste ore.

Le variazioni

Non mancano dal Nord al Sud rivisitazioni e varianti. Se restiamo in Puglia, Taranto e Bari propendono per la zeppola decorata in cima con un’amarena, Brindisi e Lecce con una punta di cioccolato. Il prezzo medio della zeppola di San Giuseppe va da 1,50 euro a 6 euro, se gourmet e di qualità elevata. Se ci spostiamo in tutta Italia, nell'intero Stivale la proposta è comunque in maniera maggioritaria fedele alla tradizione ma in alcuni casi con una innovazione: è possibile trovare la la zeppola al Tiramisù o con chantilly alla vaniglia e lamponi freschi.

Tra quelle più particolari sono segnalate la zeppola ripiena di chantilly al cioccolato con fragoline di bosco fresche e grué di cacao e la zeppola gourmet, con nocciola Igp Piemonte e caramello salato, impasto al cacao con namelaka al cioccolato e nettare di caffè.