© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che si temeva è accaduto. Dall'Europa arriva la nuova stretta. Il comitato Ue per la salute delle piante ha approvato la proposta della Commissione Europea di estendere l'attuale area di quarantena per la xylella di circa 20 km verso il nord della Puglia, comprendendo quindi, almeno queste le notizie circolate, anche la provincia di Taranto e l'area intorno a Monopoli. L'Italia ha votato contro, e la Spagna si è astenuta. Più precisamente, l'Italia aveva chiesto di rinviare la votazione, in attesa dell'audit della Commissione in Puglia, la settimana prossima. La Spagna ha ritenuto, invece, che la nuova area delimitata includesse alcune parti del territorio pugliese in cui xylella non era ancora stata rilevata, mentre secondo la Commissione probabilmente sarebbe già presente.La notizia sul possibile innalzamento dell'area cuscinetto era già circolata alcuni giorni fa, quando il commissario alla Salute Ue, Vytenis Andriukaitis, aveva rimproverato l'Italia e la Puglia di non aver applicato le misure previste dalla Decisione di esecuzione nummero 789 del 2015.La notizia è arrivata mentre è in corso la seduta monotematica del Consiglio regionale su xylella, richiesta dai consiglieri salentini.