Xylella, la Regione ai sindaci: ritirate le ordinanze contro i fitofarmaci o interverranno i prefetti

«Ritiro delle ordinanze sindacali contro il decreto Martina, oppure chiederemo aiuto ai prefetti. I trattamenti fitosanitari vanno applicati subito per frenare il contagio e la diffusione della xylella. I prodotti indicati sono tutti autorizzati dal ministero della Salute, e per chi non intende utilizzare i neonicotinoidi ci sono prodotti alternativi». Così l'assessore regionale all'Agricoltura dopo l'incontro tenutosi questa mattina nelle sede di Anci Puglia con i sindaci pugliesi.L'iniziativa è nata dopo la "disobbedienza" al decreto Martina, che obbliga a quattro trattamenti fitosanitari contro la sputacchina, vettore principale della xylella. L' incontro si è concluso con la condivisione delle misure da portare avanti contro la batteriosi e con la richiesta del ritiro delle ordinanze. Ora la parola passa ai sindaci. L'assessore è stato comunque irremovibile: ritiro immediato delle ordinanze, oppure saranno impugnate. Nel pomeriggio in Consiglio regionale seduta monotematica sull'emergenza xylella.