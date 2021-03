Da Bari e Brindisi verso 10 nuove località turistiche, il piano Ryanair per l'estate: «Con noi in volo senza passaporto vaccinale»

Un nuovo aereo su Bari e 10 rotte aggiuntive da Bari e da Brindisi per l’estate 2021. Ryanair si prepara ad affrontare la stagione turistica con un'offerta che rilancia non soltanto nuove tratte dagli scali pugliesi e la possibilità di prenotare voli a 19,90 entro il 28 marzo, ma anche la possibilità di sfruttare i voli senza avere un passaporto vaccinale, sul quale, al momento, la discussione in Europa è ancora aperta. «Sui voli Ryanair - ha detto infatti Jason McGuinness, direttore commerciale della compagnia, presentando le nuove tratte - non sarà richiesto un passaporto vaccinale, perché riteniamo che sotto il libero movimento che è garantito in Europa non dovrebbero esserci questi limiti».

L'OFFERTA COMPLESSIVA

Diventano così complessivamente 4 gli aeromobili basati in Puglia (uno aggiuntivo a Bari per un investimento pari a 100 milioni di dollari), che garantiscono 120 posti di lavoro nella nostra regione, per un totale di 61 rotte. Per l’estate saranno attivate 8 nuove tratte da Bari per Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Münster, Paphos e Zante, tutte operative due volte a settimana; e 2 nuove rotte da Brindisi per Madrid e Malta, entrambe con due voli a settimana.