In Puglia un milione e mezzo di vaccini in arrivo. Emiliano: ​«Ok a inoculazioni nei luoghi di vacanza»

Delle 20 milioni di dosi di vaccini anticovid in arrivo a giugno in Italia, 1,5 milioni sono riservati alla Puglia: lo ha annunciato il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, durante l'audizione in III commissione sanità convocata per fare il punto sulla campagna vaccinale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Oltre la metà, circa 800mila dosi, sarà consegnata dalla Pfizer, e «potranno essere incentivate le consegne ai medici di base», ha aggiunto Montanaro.

APPROFONDIMENTI VACCINI Over 50, a Taranto vaccinazioni senza appuntamento fino a...

Aperte le prenotazioni agli under 51

Sono state aperte alle 14 le agende per le prenotazioni dei vaccini anti Covid, possono aderire i pugliesi nati dal 1973 al 1970, quindi 51enni, 50enni, 49enni e 48enni. Alle 15.15 erano già oltre 22mila le persone in «fila» per accedere al portale «lapugliativaccina» e confermare il proprio appuntamento vaccinale. Molti i cittadini che a quell'ora avevano già prenotato la vaccinazione. L'attesa, al momento, è di oltre un'ora. Ci si può prenotare anche recandosi in farmacia o chiamando il numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Emiliano: «Ok a inoculazioni nei luoghi di vacanza»

«Il vaccino non è nulla di speciale, è diventato speciale perché è scarso. Ma il vaccino antinfluenzale può essere fatto ovunque da un cittadino italiano, che si può vaccinare dove gli pare. Quindi, non vedo motivi ostativi a fare vaccini anche fuori dalla propria regione di residenza, purché ci siano i vaccini». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, intervenendo a Uno Mattina, rispondendo a una domanda sulla possibilità di somministrare i vaccini anti Covid anche nei luoghi di vacanza.