Il protocollo c'è ma lo start alle vaccinazioni nelle aziende deve attendere: si spera in aumento dei rifornimenti in Puglia

La firma sul protocollo per le vaccinazioni nelle aziende in Puglia, c’è stata. Ed è un buon primo passo. Questo però non significa che si partirà immediatamente con la trasformazione di fabbriche e stabilimenti in centri hub per immunizzare il personale. Perché alla base ci sono alcune difficoltà oggettive, in primis la scarsità delle dosi.

Proprio partendo dal presupposto dei rifornimenti al minimo, è bene chiarire un altro aspetto:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati