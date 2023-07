Turismo in Puglia: in vigore la legge per i nuovi parcheggi nei Comuni senza Via

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi ha firmato la promulgazione della legge regionale numero 19 che oltre a riconoscere i debiti fuori bilancio fornisce nuove disposizioni su parcheggi ad uso pubblico e temporaneo per evitare il caos nei comuni a vocazione turistica.

In cosa consiste

In sostanza, i Comuni potranno aprire nuove aree per la sosta senza dover prima effettuare la valutazione di impatto ambientale, una legge approvata dal Consiglio per andare in soccorso dei Comuni che erano in difficoltà nell'accogliere le migliaia di auto in arrivo in Puglia per turismo.

La norma, infatti, stabilisce che le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi.