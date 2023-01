«Aspettiamo di sapere se è percorribile, come io spero, la strada del ricorso perché la scelta del Governo di riaprire la strada alle trivellazioni in mare è semplicemente vergognosa». Non perde il consueto aplomb, l’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio, mentre sferra un durissimo attacco all’esecutivo di Giorgia Meloni che, dopo il via libera parlamentare al decreto Aiuti quater, ha autorizzato le trivellazioni in Adriatico in cerca di idrocarburi con l’obiettivo di rilanciare, a monte, le estrazioni di gas in Italia per offrire poi, a valle, forniture a prezzo calmierato alle aziende gasivore attraverso un sistema di aste gestito dal Gestore dei servizi energetici. Decisione che la Puglia ha sin da subito osteggiato, contraria com’è, da sempre, a questo tipo di attività al largo delle sue coste. Basti ricordare che esattamente un anno fa, proprio su questo tema, la Corte di Giustizia europea decideva in merito al ricorso presentato dalla Regione contro la possibilità di autorizzare più prospezioni nello stesso specchio acqueo, danneggiando così irrimediabilmente - era la tesi della Giunta Emiliano - i fondali marini. E stabiliva che sì, potevano essere concesse più autorizzazioni in uno stesso tratto di mare, ma «a condizione di valutare l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente».

Il fronte del No si allarga