Notte infernale sulla Linea Adriatica: treni sospesi e turisti bloccati a Lecce

Treni sospesi e viaggiatori dirottati su bus o in strutture ricettive. Una giornata infernale quella di ieri per i viaggiatori dei treni della Linea Adriatica bloccati dalle 14 di ieri fino alle 5 di questa notte a causa di tre incendi: due in Abruzzo e uno in Molise.

La nottata infernale

Treni fermi e acqua e cibo per i passeggerie forntiti dal personale di ferrovie dello stato. L'intervento dei vigili del fuoco impegnati a spegnere gli incendi hanno costretto ad interrompere la circolazione ferroviaria. I treni a Lunga Percorrenza sono stati retrocessi fino alla stazione di origine o a quella dove poter proseguire su un altro itinerario o offrire la migliore assistenza. Il personale delle ferrovie ha infatti fornito generi di conforto e ha individuato strutture ricettive dove far trascorrere la notte ai viaggiatori.

Ferrovie dello stato ha attivato i servizi sostitutivi con bus tra Osimo Castelfidardo e Pescara, tra Ancona e San Benedetto del Tronto e tra Ancona e Civitanova e il servizio di smart caring.

Disagi si sono registrati su tutta la linea che questa mattina ha ripreso a funzionare regolarmente ma sono circa 200 i turisti bloccati ancora alla stazione di Lecce a cuasa della soppressione di numerosi treni: Lecce-Roma Termini, Lecce-Milano Centrale e anche quelli diretti verso Venezia e Bologna.