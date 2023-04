Treni più sicuri con le forze dell'ordine a bordo. Accordo tra Regione e Ferrovie per la sicurezza dei passeggeri

Maggiore presenza di tutte le forze dell'ordine e militari sui treni per aumentare la sicurezza: è questo il principale obiettivo dell'accordo firmato oggi a Bari tra Regione Puglia, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare, vigili del fuoco, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria e Trenitalia. L'intesa prevede tariffe agevolate a bordo dei mezzi di trasporto pubblico in Puglia per le forze dell'ordine.

L'accordo sottoscritto

«Gli accordi firmati oggi - spiegano dalla Regione - sono strumento disciplinante le azioni volte a migliorare e integrare la sicurezza dei viaggiatori sui mezzi del trasporto pubblico regionale attraverso il contributo, in termini di deterrenza, all'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità delle suddette forze militari e di pubblica sicurezza».

Il presidente Emiliano

«La Puglia - commenta il governatore Michele Emiliano - è l'unica regione italiana che ha richiesto e ottenuto da parte di tutte le forze militari e dell'ordine una particolare presenza di personale in divisa sui propri treni per la sicurezza dei passeggeri e trasmettere loro sensazioni di rassicurazione e serenità. Questo anche al fine di incrementare un pendolarismo già molto consistente, incentivare l'uso del treno e disincentivare l'uso dell'auto che, per chi lavora per turni anche notturni, può essere un pericolo. Abbiamo investito denaro e previsto una scontistica che consente al personale in divisa di spendere un pò meno per i frequentissimi viaggi che fanno per servizio con la possibilità di garantire sicurezza all'utenza, grazie alla loro competenza e professionalità. Ringrazio questi servitori dello Stato per il contributo che daranno».