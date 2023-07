Esodo estivo, weekend da bollino rosso. E torna il caro-benzina: in autostrada 2,2 euro

Primo weekend di esodo estivo sulle strade e autostrade del Bel Paese. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di ieri e per le giornate di oggi e di domani (domenica 30 luglio). L'ultimo weekend di luglio darà il via alle grandi partenze degli italiani, ma notevole sarà anche il flusso dei turisti stranieri che percorreranno le arterie stradali di tutta Italia. Previsti spostamenti di breve, ma anche di lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas. Tra le mete preferite di turisti italiani ed esteri c'è ovviamente la Puglia, vera e propria regina dell'estate 2023. Occhio al traffico dunque. Ma torna a salire il prezzo della benzina e del gasolio.

Strade e autostrade pugliesi sotto i riflettori

Nella regione, gli spostamenti relativi ai principali itinerari turistici diretti verso le località balneari, interesseranno tutte le province. Diverse, quindi, le zone da tenere d'occhio per quanto concerne la viabilità. In provincia di Bari, l'attenzione sarà concentrata sulla SS16 "Adriatica" in corrispondenza dei territori di Polignano, Monopoli e Fasano. Un tratto di strada molto trafficato e che spesso è teatro di sinistri, spesso gravi. Code ed incidenti sono all'ordine del giorno e, col passare delle settimane e con l'avvicinarsi dei periodi vacanzieri, la situazione è sempre più critica. Per snellire la circolazione, sin dall'inizio della stagione estiva, sono stati momentaneamente eliminati i cantieri ubicati sul tratto di strada che collega Torre a Mare a Monopoli. I cantieri sono presenti dallo scorso anno e riguardano i lavori per la sostituzione dei guardrail in entrambi i sensi di marcia. In provincia di Foggia, sotto la lente d'ingrandimento dell'Anas e della polizia stradale, c'è la SS693 "Dei Laghi di Lesina e Varano" in corrispondenza di Vico del Gargano e la SS 89 "Garganica" tra i territori di Rodi Garganico, Vico Garganico, Peschici, Vieste e Manfredonia.

Anche nel Salento la situazione inerente al traffico è strettamente monitorata.

Nel Salento occhio alla Statale 101

In provincia di Lecce, fari puntati sulla SS101 "Salentina" di Gallipoli" che collega il capoluogo di provincia alla città di Gallipoli, altra metà turistica particolarmente gradita e rinomata. Anas ricorda che sull'intero territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) dalle 8 alle 16 di oggi e domani dalle 7 alle 22. Per facilitare la viabilità nel periodo delle vacanze, Anas ha ridotto di oltre il 65% il numero dei cantieri presenti lungo la rete stradale ed autostradale di competenza, relativi agli oltre 1100 interventi attivi per lavori di manutenzione. L'obiettivo è offrire un viaggio più confortevole e sicuro a tutti gli utenti per gli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza.

Torna il caro-benzina

Torna a salire il costo della benzina e del gasolio. Aumentano con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in modalità self - spiega Staffetta quotidiana - supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno, quando era in vigore lo sconto sulle accise di 30 centesimi al litro. Il gasolio è a 1,73 euro/litro, ai massimi da aprile. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di un centesimo al litro. La benzina al servito in autostrada è a 2,2 euro. Per non parlare di molte località turistiche, dove i costi del carburante alla pompa arrivano a un livello esorbitante. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, protesta: “Come puntualmente si verifica ogni anno, in occasione delle partenze estive i listini di benzina e gasolio salgono repentinamente. Il costo di un pieno arriva a toccare quota 110 euro”.



