Contagi, crea la tua mappa: un blog per capire tutti i dati disponibili

Chi l’avrebbe mai detto, che anche la statistica avrebbe visto aumentare il suo “sexappeal”. Insieme a sobrietà e prudenza divenute improvvisamente di moda, alla virologiache ha rubato al calcio il primato di sport nazionale, la pandemia in corso ha finito per darenuovo lustro anche alla vecchia disciplina che utilizza numeri e dati per sintetizzare ifenomeni collettivi. Quella che, in queste ultime settimane, ci ha detto per esempio comeprocede la curva dei contagi o quanto è probabile ammalarsi a seconda delle misure dicontrasto messe in campo.Così a Lecce, partorito dalla mente di due studenti universitari e di un programmatore informatico fuori sede, è nato addirittura un blog interamente dedicato all'importanza della statistica nella vita quotidiana. Il blog, che si trova il rete all’indirizzo www.devstatistics.com, racconta storie esemplari di “riscatto” della “Cenerentola” delle scienze, ma comprende anche una piattaforma, appena attivata, di immediata utilità per i cittadini al tempo del coronavirus, che offre la possibilità di visualizzare i dati aggiornati provenienti dalla Protezione civile e, soprattutto, creare grafici e mappe interattivesulla situazione della propria provincia o su altri dettagli di interesse, in modo da potertrovare una risposta mirata alle domande più frequenti.Pantaleo Sergio, detto Leo, è il cofondatore del progetto insieme a Biagio Nuzzo e MatteoMangia. Per qualche anno il suo nome è stato legato alla politica universitaria, comerappresentante degli studenti nel Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo Salentino, poicome coordinatore di Link Lecce, incarico che gli ha aperto la strada verso ilCoordinamento nazionale nel ruolo di responsabile dell’organizzazione, con attività in giroper tutta Italia. Poi, ha deciso di tornare a fare lo studente e ora sta concludendo latriennale di Matematica. Ed è tra i corridoi del Campus Ecotekne che ha incontrato BiagioNuzzo, iscritto alla magistrale di Economia e vincitore di vari contest sugli open data, eMatteo Mangia che a UniSalento ha studiato per qualche anno, prima di trasferirsi aBologna dove oggi lavora come programmatore informatico per il sito fiscoetasse.com.«Prendiamo in automatico gli open data condivisi sul sito della Protezione civile, eforniamo uno strumento utile ai cittadini che vogliano approfondire un certo aspetto delfenomeno – spiega Leo Sergio – ad esempio i valori per singole regioni e province e itrend giornalieri del contagio, scomponibili anche per intervalli di esplorazione diversi,ovvero per giorni, settimane e così via».Il vantaggio, per chi usa la dashboard, è di poter “dialogare” con i numeri in modointerattivo, senza fermarsi alla “vetrina” statica di presentazione. Si possono visualizzare,oltre ai numeri dei nuovi positivi, anche i ricoverati e i guariti.Insieme a mappe e grafici, il kit del “piccolo statistico” offre pure la possibilità di scegliere aquale esperto si vuole assomigliare, se a quelli dell’Economist o del Financial Times,grazie al menù a tendina con i vari temi, ispirati alle più famose testate giornalistiche delsettore e non solo.Ma quello del blog è anche un progetto più latamente “culturale”. «Il nostro motto è “senzadati sei solo un’altra persona con un’opinione, senza opinioni sei solo un’altra persona coni dati” - dice Leo Sergio – in questo momento ci scontriamo da un lato con chi esprimeragionamenti in libertà, che non hanno alcun riscontro nella realtà, e dall’altro con chicerca di proporre i numeri come verità inconfutabili, e sbaglia perché nell’analisi di ognifenomeno tutto dipende dai parametri che scegliamo di impiegare e da quali elementiconsideriamo. Vogliamo stimolare una maggior consapevolezza nelle persone – continua– per questo raccontiamo storie in cui gli strumenti statistici hanno fatto la differenza, comequella di John Snow, il medico che grazie a questa disciplina riuscì a fermare l’avanzatadel colera a Londra nel 1854. Ma mettiamo anche in guardia sull’uso distorto dei dati: unargomento che mi sta a cuore, ad esempio, è quello del sistema di valutazione ministerialedelle Università italiane, che è basato su parametri opinabili per creare classifiche diUniversità di serie A e di serie B». Tra gli altri argomenti proposti, l’effetto del coronavirussul calciomercato, le variabili ambientali, le malattie pregresse dei pazienti.Oltre ai tre fondatori, il team di blogger è composto per ora da Pierandrea Vergallo, dalnapoletano Marco Menale, entrambi dottorandi in Matematica, e da Giuseppe Rimo,studente di Economia. Una squadra tutta al maschile: unica pecca nella scala diinnovatività del progetto salentino – del resto niente di diverso, ahinoi, dalla compaginedelle task force governative “anti coronavirus”.«Il caso a volte gioca brutti scherzi» smorza Leo. E allora, se è questione di fortuna, ciauguriamo che questa sorrida al sito anche grazie al contributo di qualche brillante collegadi corso. Per ora, concediamo al gruppo i festeggiamenti in onore del ritrovato carismadella disciplina: che a chi studia statistica non capita tutti i giorni di sentirsi una rockstar.